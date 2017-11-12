البنوك تضاعف فترة حق استخدام الدولار للإيداعات الكاش

محمد سالم ضاعفت عددا من البنوك المحلية، فترة حق استخدام الدولار ( value date ) لإيداعات الشركات «كاش»، مع رفع عمولة اليوم إلى 4 على الألف. وأكد عملاء أنه تم إبلاغهم بإمكانية فرض عمولة على إيداعات «الكاش» مطلع العام المقبل، حال قيام البنك المركزى بإلغاء القيود المفروضة عليها

محمد سالم

ضاعفت عددا من البنوك المحلية، فترة حق استخدام الدولار ( value date ) لإيداعات الشركات «كاش»، مع رفع عمولة اليوم إلى 4 على الألف.

وأكد عملاء أنه تم إبلاغهم بإمكانية فرض عمولة على إيداعات «الكاش» مطلع العام المقبل، حال قيام البنك المركزى بإلغاء القيود المفروضة عليها.

وتلتزم البنوك بعدم قبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية تتجاوز 10 ألاف دولار يوميا، و50 ألف شهريا للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية، فيما كشفت وثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى، التى نشرت نهاية سبتمبر الماضى، استهداف «المركزى» إلغاء تلك القيود خلال ديسمبر المقبل.

وجرى فرض الحدود السابقة لمواجهة أزمة عملة طاحنة ضربت البلاد إبان ثورة يناير 2011.

أوضحت مصادر أن حق استخدام الشركات للدولار كانت تصل إلى يومين عمل، وتتراوح الأن بين 3 – 4 أيام فى أغلب البنوك، وتصل إلى 7 أيام فى بنك قطر الوطنى الأهلى، كما أوضحت أن الشركات لا يحق لها استخدام العملات الأجنبية التى تودع فى حساباتها، إلا بعد مرور تلك الفترة، وإلا فرض عليها عمولة بين 3 و 4 دولارات على الألف، تقل فى بعض البنوك إلى دولار واحد فقط.

وأرجعت المصادر زيادة فترة حق الاستخدام إلى ارتفاع تكلفة تصدير «الكاش» الأجنبى إلى 4 دولارات على الألف فى المتوسط، بدلا من دولارين فى الفترات السابقة، وبالتالى فإن أى عميل يرغب فى الاستخدام اليومى للعملة الأجنبية، عليه تحمل تلك التكلفة.

ولفتت المصادر إلى وجود نشاط كبير، فى إعادة تصدير «»الكاش” بالعملة الأجنبية، عقب التوسع فى استيراده خلال الفترة الماضية، التى شهدت نقصا هائلا فيما يطلق عليها العملات الصعبة.

وقالت إن أغلب عمليات التصدير تتم عبر بنكى «الأهلى» و «القاهرة»، وكانت تتركز فى السابق لدى البنك العربى، وبنك بى إن بى باريبا (الإمارات دبى الوطنى حاليا).

يشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى حققت فائضا بلغ 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بعجز 12.7 مليار دولار فى ذات الشهر من العام الماضى، ويعزى ذلك لتحسن حصيلة النقد الأجنبى عقب تعويم سعر الصرف، وتوسع البنوك الحكومية والبنك المركزى فى الحصول على قروض خارجية.