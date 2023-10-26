بطاقات الخصم المصدر عبر البنوك تسجل 24.427 مليونا حتى يونيو الماضي

سجل عدد بطاقات الخصم المصدرة من قبل البنوك، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، نحو 24.427 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي مرتفعًا من 23.837 مليون بطاقة بنهاية 2022.

فيما بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 30.311 مليون بطاقة خلال يونيو 2023 مقابل 28.363 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل عدد بطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك نحو 5.249 مليون بطاقة خلال يونيو الماضي فيما اقتصرت على نحو 5 ملايين بطاقة بنهاية العام الماضي.

وعلى الجهة الأخرى، بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 22.708 ماكينة، وذلك في مقابل 21.975 ماكينة بنهاية العام الماضي، وبلغ عدد فروع البنوك نحو 4638 فرعًا خلال يونيو الماضي مقابل 4630 في ديسمبر 2022، لتبلغ نسبة الكثافة المصرية 23.4%.