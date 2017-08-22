البنوك ترفع تغطية عطاء ودائع العائد الثابت 3.8 مرة

هبة محمدقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن البنوك رفعت معدل تغطية العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بنحو 3.8 مرة، مقابل 1.9 مرة في المزاد السابق له الذي يطرحه يوم الثلاثاء من كل أسبوع.وأوضح الموقع الإلكتروني أن "المركزي" دشن العطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بفائدة ثابتة 19

هبة محمد

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن البنوك رفعت معدل تغطية العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بنحو 3.8 مرة، مقابل 1.9 مرة في المزاد السابق له الذي يطرحه يوم الثلاثاء من كل أسبوع.





وأوضح الموقع الإلكتروني أن “المركزي” دشن العطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بفائدة ثابتة 19.25%، وقدمت البنوك 38.5 مليار جنيه لتغطيته عبر 16 طلبًا، بينما قدمت البنوك 19.130 مليار جنيه للمزاد السابق الذي طرحه البنك بنفس القيمة.

ودشن البنك المركزي 27 عطاء منذ بداية العام بقيمة 1.185 تريليون جنيه.

وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.