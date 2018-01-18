البنوك ترفع السيولة المعروضة في مزادات المركزي الأسبوعية

كتب- سيد بدر:رفعت بنوك القطاع المصرفي من السيولة المحلية المعروضة على البنك المركزي في المزادات الأسبوعية للودائع ثابتة ومتغيرة العائد لتقدم نحو 70 و146 مليار جنيه في المزادين على التوالي.وطلب البنك المركزي في مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الحالى ربط وادئع بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 42 يوم



كتب- سيد بدر:

رفعت بنوك القطاع المصرفي من السيولة المحلية المعروضة على البنك المركزي في المزادات الأسبوعية للودائع ثابتة ومتغيرة العائد لتقدم نحو 70 و146 مليار جنيه في المزادين على التوالي.

وطلب البنك المركزي في مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الحالى ربط وادئع بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 42 يوم تستحق 28 فبراير المقبل، بينما استحق للبنوك الأسبوع الحالى 120 مليار جنيه كانت قد ربطتها في مزاد سابق.

وقدمت البنوك 62 عرضًا بقيمة 146.725 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوة 19.34% وأقل سعر فائدة 19.25% ومتوسط سعر العائد نحو 19.284%.

وقبل المركزي نحو 135 مليار جنيه من 43 عرضًا في ثاني أكبر مزاد منذ إقرار الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي، وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول 19.29% وأقل سعر فائدة 19.25%، ومتوسط سعر الفائدة في المزاد نحو 19.283%.

ويأتي ارتفاع حجم السيولة المعروضة من البنوك مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير المقبل وقوة ترجيحات قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط التضخم بنهاية العام الماضي.

وطرح البنك المركزي منذ الثالث من نوفمبر 2016 عدد 70 مزادًا ضمن آلية المزادات متغيرة العائد بقيمة 2.815 تريليون جنيه، والآلية من ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لسحب السيولة من الأسواق.

في سياق متصل حصل البنك المركزي من القطاع المصرفي على 10 مليارات جنيه ضمن مزاد الودائع المربوطة ثابتة العائد لأجل أسبوع بفائدة 19.25%، بينما تقدمت البنوك بسيولة 70 مليار جنيه.

وكان المركزي قد أقر الآلية في أبريل 2013 لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض حجم التوظيف مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.