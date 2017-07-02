البنوك تدفع مؤشر الدوحة لفقد 208 نقاط

خالد بدر الدين هوى مؤشر بورصة الدوحة QE بأكثر من 208 نقاط أو ما يعادل 2.3 % فى ختام تعاملات الأحد بقيادة البنوك لينزل إلى حوالى 8822 نقطة يسجل بها أكبر خسارة بين البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة QE خسر أكثر من 12 % خلال الأيام الماضية منذ أن

خالد بدر الدين

هوى مؤشر بورصة الدوحة QE بأكثر من 208 نقاط أو ما يعادل 2.3 % فى ختام تعاملات الأحد بقيادة البنوك لينزل إلى حوالى 8822 نقطة يسجل بها أكبر خسارة بين البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة QE خسر أكثر من 12 % خلال الأيام الماضية منذ أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر خلال الشهر الماضى متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة وهو ما تنفيه الدوحة.

وتكبدت البنوك القطرية أكبر خسائر بسبب مقاطعة الدول العربية لها ومنها مصرف الريان وبنك قطر الأهلى بهبوط أسعار أسهمهما بحوالى 2.3 % و1.2% على التوالى، لا سيما بعد أن ألغت عدة بنوك بريطانية التعامل فى الريال القطرى نهاية الأسبوع الماضى.