البنوك تدفع أسهم أوروبا للصعود مع تنامي مخاوف الفائدة والركود

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 ” لسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.4% بعد تراجعه بنحو 2.5% في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزين الأوروبي والأمريكي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.

كما زاد المؤشر “إيبكس” الإسباني 0.7%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4% على أساس سنوي في أغسطس انخفاضا من 10.8% في الشهر السابق وفقا لبيانات أولية.

وأيضا تراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2% متأثرا بانخفاض أسعار المعادن في حين جدد ارتفاع حالات “كوفيد-19” في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية.

وقفز سهم أدفينتا 15 بالمئة ليكون الأعلى ارتفاعا على المؤشر “ستوكس 600 ” بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسية 10% على أساس سنوي.