البنوك تخفض سعر الدوﻻر مع بداية تعاملات اليوم

هبة حامد: انخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 في البنك العربي. كانت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر وإتش إس بي سي وبنك الاستثمار العربي سجلوا أعلى سعر للدوﻻر، أمس عند 17.69. وخفض بنك مصر سعر الدولار ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع مقابل 17.69 للشراء 17.79 ل

هبة حامد:

انخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 في البنك العربي.

كانت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر وإتش إس بي سي وبنك الاستثمار العربي سجلوا أعلى سعر للدوﻻر، أمس عند 17.69.

وخفض بنك مصر سعر الدولار ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع مقابل 17.69 للشراء 17.79 للبيع أمس، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.65 للشراء و 17.75 للبيع.

كما خفض بنك إتش.إس.بي.سي السعر بقيمة 6 قروش ليسجل17.63 للشراء مقابل 17.69 أمس و17.73 للبيع مقابل 17.79 أمس، وخفض البنك العربي الإفريقي سعره قرشين ليسجل 17.64 مقابل 17.68 للشراء أمس، و17.74 مقابل 17.78 للبيع أمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 3 قروش ليسجل 17.63 مقابل 17.68 للشراء، و17.73 مقابل 17.78 للبيع أمس، وخفض بنك قطر الوطني سعر الدولار ليسجل 17.63 مقابل 17.67 للشراء أمس، و 17.73 مقابل 17.77 للبيع، ورفع بنك المصرف المتحد سعره 5 قروش ليسجل 17.63 مقابل 17.68 للشراء ، و 17.73 مقابل 17.78 للبيع أمس.