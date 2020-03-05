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البنوك تخفض استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية 6.7% خلال 2019 (جراف)

سجلت 647.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي
سيد بدر 7:02 م, الخميس, 5 مارس 20 7:02 م, الخميس, 5 مارس 20

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خفضت البنوك العاملة في السوق المحلية استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال العام الماضي بنسبة 6.7%، وواصلت حجم الاستثمارات تراجعها خلال يناير من العام الجاري حيث هبطت بنسبة 4.3%.

وسجلت حجم الاستثمارات القائمة من أذون الخزانة نحو 1.549 تريليون جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 1.513 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بنمو 2.4%.

وعلى مستوى العام الماضي سجل متوسط نمو الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة نحو 0.9%، بينما خلال الفترة من يناير 2019 إلى يناير 2020 نمت بنسبة 13.05% وقيمتها 178.9 مليار جنيه، لتسجل 1.549 تريليون في يناير الماضي مقابل 1.371 تريليون في يناير 2019.

ولدى الحكومة خطة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020.

جراف يوضح تطور إجمالي الاستثمارات القائمة من أذون الخزانة (بالمليار جنيه)

على مستوى استثمارات البنوك في أذون الخزانة فقد سجلت تراجعًا بنسبة 6.7% خلال العام الماضي، قبل أن تهبط مجددًا بنسبة 4.3% خلال يناير فقط.

وبلغت استثمارات البنوك بنهاية يناير الماضي نحو 647.71 مليار جنيه مقابل 676.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، ونحو 725.9 مليار جنيه في ديسمبر.

وكانت أكثر الشهور تراجعًا في حجم الاستثمار خلال فبراير 2019، حيث هبطت بنسبة 3.6%، ومايو من نفس العام حيث سجلت هبوطًا بنسبة 3.2%، وأكتوبر 2019، بنسبة 3.4%.

تطور استثمارات البنوك الإجمالية في الأذون (بالمليار جنيه)

وعلى مستوى البنوك العامة هبطت استثماراتها في الأذون بنسبة 16.6% خلال العام الماضي مسجلة 307.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 369.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وانخفضت بنسبة 13.8% خلال يناير 2020 فقط مسجلة 265.3 مليار جنيه.

كما قلصت فروع البنوك الأجنبية استثماراتها بنسبة 12.7% خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 36.4 مليار جنيه في ديسمبر قبل الماضي، قبل أن ترتفع بنسبة 9.9% في يناير إلى 34.9 مليار جنيه.

بينما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بنسبة 1.9% خلال 2019، لتصل إلى 310.7 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 304.86 مليار جنيه بنهاية 2018، وارتفعت أيضًا بنسبة 2.8% في يناير الماضي إلى 319.5 مليار جنيه.

وارتفعت أيضًا استثمارات البنوك المتخصصة بنسبة 69.5% في العام الماضي لتسجل 26.5 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 15.6 مليار جنيه في 2018، وسجلت زيادة بنسبة 5.6% في يناير فقط إلى 27.9 مليار جنيه.

تطور هيكل استثمارات البنوك في الأذون (بالمليار جنيه)

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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