البنوك تتسلح بالتأمين للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد

■ إيهاب محمد: إختيار المنتجات حسب حجم المخاطر ■ محمد النجار: يعزز تمويلات القطاع سيد بدرقال مصرفيون إن التأمين على عملاء البنوك سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد القطاع المصرفى على التوسع فى توفير التمويلات، دون تحمل مخاطر الحوادث الطبيعية التى تؤدى إلى الوفاة أو العجز الكلى، بجانب م

■ إيهاب محمد: إختيار المنتجات حسب حجم المخاطر

■ محمد النجار: يعزز تمويلات القطاع

سيد بدر

قال مصرفيون إن التأمين على عملاء البنوك سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد القطاع المصرفى على التوسع فى توفير التمويلات، دون تحمل مخاطر الحوادث الطبيعية التى تؤدى إلى الوفاة أو العجز الكلى، بجانب مخاطر الحريق وحوادث السطو، بالإضافة إلى المميزات الأخرى التى توفرها وثائق الشركات.

وشرعت بنوك القطاع المصرفى فى توقيع اتفاقيات مع شركات التأمين، للتأمين على عملائها من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد مخاطر عدم السداد الناجمة عن الوفاة والعجز، وخلال الفترة الماضية وقعت شركة المهندس للتأمين مع بنك القاهرة اتفاقًا لتغطية مخاطر عدم سداد القروض الصغيرة والمتوسطة.

كما تؤمن شركة مصر لتأمينات الحياة على نحو 500 ألف عميل من عملاء البنك الأهلى المصرى الحاصلين على قرض شخصى وقروض الرواتب، وفازت الشركة الشهر الجارى بمناقصة طرحها بنك تنمية الصادرات للتأمين على حياة عملاء البطاقات الائتمانية وقروض التمويل العقارى والقروض الشخصية.

وأشاروا إلى أن التأمين على محافظ التجزئة فى البنوك أو المشروعات الصغيرة يتوقف على جودة المحفظة الائتمانية والملاءة المالية للعميل، وحجم المخاطر التى قد يواجهها البنك أثناء التعامل مع بعض العملاء، موضحين أن البنوك لا تؤمن على كل عملاء القروض ولكن كل فئة حسب حجم المخاطر المحيطة بها.

وقال الدكتور محمد النجار، نائب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التركيز فى الفترة الحالية من قبل القطاع المصرفى ينصب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنشيط حجم التمويلات لهذه القطاعات الحيوية، وكذلك التأمين على عملائها ضد مخاطر عدم السداد.

وأشار إلى أن التأمين على العملاء يعد إحدى الآليات التى تضمن بها البنوك جودة محفظتها الائتمانية حتى لا ترتفع نسبة التعثر، لكن الأمر يتم حسب نسبة المخاطر فى القروض الممنوحة من كل بنك وحجم المحفظة الائتمانية، ونوعية العملاء.

وأوضح أن بعض البنوك تفضل انتقاء عملائها لتخفيض نسبة المخاطر الائتمانية مثل بعض البنوك الاستثمارية بينما الوضع قد يختلف فى بنوك القطاع العام التى تستحوذ على نسبة أكبر من السوق، لافتًا إلى أن مخاطر التجزئة أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية فى ظل الضمانات التى تحصل عليها البنوك وتحويل المقترض الراتب للبنك مباشرة.

وحول النسبة التى يتحملها العميل نتيجة التأمين عليه للحصول على قرض أشار إلى أن النسبة تتراوح حسب تفاوض البنك مع شركة التامين وقد تدور حول %0.5 – %0.9، ويتم تحميلها للعميل وليس البنك.

وتوفر عدد من الشركات برامج للتأمين على الحياة ضد مخاطر سداد القروض الشخصية، بينما تتيح كيانات أخرى مثل مصر للتأمين وثائق خاصة بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضم مخاطر السرقة والحريق والسطو، وهو ما يوفر حماية للمشروعات ويساهم فى تحمل البنوك جزءًا أقل من المخاطر أثناء توفير التمويل لهذه النوعية من المشروعات.

فى السياق نفسه، قال إيهاب عقل، الخبير المصرفى، إنه رغم ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وهو ما يهدد بارتفاع نسبة تعثر العملاء الحاصلين على قروض، فإن الدراسات المصرفية أثبتت ارتفاع الرواتب أيضًا.

وأضاف أن بعض البنوك لجأت خلال الفترة الماضية لإعادة جدولة القروض التى وفرتها للعملاء الأفراد والشركات لتتجنب تعثرهم ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة لمن واجه مشكلات مالية منهم، منوهًا بأن التأمين على العملاء ضد مخاطر عدم السداد يعتبر إحدى الطرق التى تتبعها البنوك لتفادى مشكلات التعثر.

ولفت إلى أن التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترطه العديد من البنوك قبل توفير هذه التمويلات، كما أنه يرفع تكلفة التمويل بنسبة قد تصل إلى %0.25 يتحملها العميل.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل البنك المركزى فى الفترة الحالية على إعادة هيكلة شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC بعد الاستحواذ على %20، كما وفر لها ضمانًا بقيمة مليارى جنيه، لتعزيز دورها فى دعم القطاع وضمان تمويلات المشروعات.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن الضمانة التى وفرها البنك المركزى تغطى قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 30 مليار جنيه وهو ما يشجع البنوك على التوسع فى هذا القطاع دون النظر لمخاطر التعثر.

وتحدد شركة CGC متوسط نسبة الضمان بنحو %75 من التسهيل المعتمد، ويبلغ الحد الأدنى للضمانة 10 آلاف جنيه ونحو 6 ملايين حدا أقصى بدلا من 3 ملايين فى وقت سابق، ولأجل 6 شهور إلى 5 سنوات، بعائد %2 على رصيد الضمان سنويًا.

بينما قال إيهاب محمد، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك تلجأ بالفعل للتأمين على بعض منتجاتها ضد مخاطر عدم السداد، حسب رؤيتها للمخاطر الائتمانية ومدى توسعها فى كل قطاع.

وأكد أن التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الاتجاه الرائج خلال الفترة الحالية فى ظل ارتفاع نسبة التمويلات الممنوحة للقطاع.