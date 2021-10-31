البنوك تتجه إلى «رقمنة» كشوف حساباتها

تزامنًا مع دعم «المركزى» للشمول المالى

توقع عدد من الخبراء المصرفيين إصدار البنوك كشف الحسابات الجارية والتوفير عبر وسائل الإنترنت المختلفة خلال الفترة المقبلة، تزمنًا مع اتجاه البنك المركزى نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى.

وأضافوا أن تكلفة طباعة كشوف الحسابات مرتفعة، إضافة إلى أن عددا كبيرا من العملاء داخل القطاع المصرفى لا يرغبون فى إرسال البنوك كشف إليهم.

وأشاروا إلى أن البنوك تتيح للعملاء تقديم طلب وقف طباعة كشوف الحسابات من خلال التوجه إلى فروع المصارف أو عن طريق الاتصال الهاتفى بخدمة العملاء.

وأصدر البنك الأهلى المصرى خدمة الكشف الإلكترونى على تعاملات الحسابات والبطاقات لعملائه الراغبين فى استبدال الكشوف الورقية بالكشوف الإلكترونية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وللحد من استهلاك الورق والمساهمة فى الحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه يمكن للعميل أن يطلب وقف طباعة كشوف الحسابات من خلال جميع فروع البنك أو مركز الاتصال الهاتفى، والاطلاع على جميع معاملاته من خلال خدمة الإنترنت البنكى فقط، حيث يستفيد العميل فى حالة وقف طباعة كشوف حساباته من نسبة تخفيض فى المصاريف الخاصة بإرسال كشوف الحسابات المطبوعة إلى مقارهم.

ووجّه البنك المركزى مختلف البنوك داخل القطاع المصرفى المصرى بزيادة عدد فعاليات الشمول المالى، تزامنًا مع مجموعة من الاحتفالات القادمة والتى يُمكن استغلالها لتضمين المزيد من العملاء للقطاع المصرفى الرسمى فى البلاد.

وشدد “المركزي” على ضرورة إحاطة قطاع الشئون المصرفية به حول أماكن تواجد البنوك خارج أفرعها لتسويق منتجاتها، فضلا عن إنشاء حسابات جديدة للعملاء.

وليد ناجى : المصارف تعتمد على الكشوف الإلكترونية خلال الفترة المقبلة

وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى

وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن البنوك المصرية ستتجه فى الفترة المقبلة إلى تحويل الكشوف الورقية إلى إلكترونية تزامنًا مع اتجاه الدولة فى التحول نحو مجتمع لا نقدى.

و أوضح أن العملاء سيتمكنون من الاختيار بين الاطلاع على جميع معاملاتهم عبر الإنترنت أو استقبال كشف مجمع بكافة حساباته عبر البريد الإلكترونى، لتشجع العملاء على الإسراع فى تنفيذ خططه المتعلقة بإلغاء الطباعة الورقية لكشوف الحسابات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن تكلفة طباعة البنوك كشوف الحسابات الجارية والتوفير للعملاء مرتفعة.

ولتقديم خدمة كشف الحساب الإلكترونى للعملاء، يتعين حصول البنوك على موافقة البنك المركزى بتوفيرها للعملاء،بحسب ما قاله نائب رئيس البنك.

وأضاف أن البنوك تقوم بطباعة الكشف للعملاء وإرساله إلى المنزل الخاص بالعملاء أو مقر الوظيفة الخاصة بهم، مع فرض عمولة كشف الحساب البنكى طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

ولفت إلى أن عددا من البنوك المصرية بدأت إصدار استعلام العملاء عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهم.

وفى حالة رغبة العميل فى استلام كشف الحساب الخاص به ورقيًا، عليه التوجه للبنك لإخطاره بإلغاء تلك الخدمة، حسبما أفاد “ناجي”.

وأوضح أن البنك العقارى يستهدف تدعيم إستراتيجيته للتحول الرقمى التى يطبقها بخطط تدريجية مدروسة.

محمد ثروت : ندرس توفير الخدمة للحسابات الجارية

محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة

وقال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة إن البنك يتيح لعملائه إمكانية الاطلاع على كشف الحساب البنكى أون لاين من خلال شبكة الإنترنت لكل من البطاقات الائتمانية والقروض.

وأضاف أن البنك يدرس إمكانية توفير خدمة كشف الحساب الإلكترونى للحسابات الجارية خلال الفترة المقبلة على أن تكون بديلاً لكشوف الحسابات المطبوعة “الورقية”.

وتقوم أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرية بطباعة كشف حساب ورقى لعملائها وإرسال نسخة من تلك الكشوف عبر مكاتب البريد لمقر سكن العملاء .

ويمكن للعميل أن يتقدم بطلب فى أى فرع من فروع البنك يطلب فيه عدم إرسال كشف الحساب الورقى وفى هذه الحالة سيتم الاحتفاظ بكشف الحساب داخل الفرع وليس إلغائه وفقاً لثروت.

رحاب عزمى : المصرف المتحد يتيح للعملاء إلغاء إرسال كشف من خلال تقديم طلب للفرع

وعلى الجانب الآخر، قالت رحاب عزمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى المصرف المتحد، إن البنك يتيح معرفة رصيد كشف الحساب عن عبر الموقع الإلكترونى حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به.

وأوضحت أن البنك يعمل على رصد كشف حساب للعميل بشكل تفصيلى ودورى ويتم إرسالها لعنوان العميل.

وذكرت أنه لم يتم تسليم الكشف الحسابى لأى شخص سوى العميل نفسه، احترامًا لخصوصيات العميل المالية.

وأشارت إلى أنه يمكن للعميل إلغاء خدمة إرسال كشف إذا رغب عن طريق التوجه للفرع وتقديم طلب إلغاء إرسال الكشف الحسابى للعنوان لتسلمه العميل بشخصه من البنك كل فترة يحددها العميل.

وأضافت أن البنك لم يتوقف عن إصدار الكشف الحسابى، طبقًا للتعليمات التى وضعها البنك المركزى المصرى، على إصدار الكشف الورقى.

وأكدت أن رسوم الكشف الحسابى للعميل تتحدد وفقًا لدورية الحصول على الكشف إن كان (أسبوعى، شهرى، كل 3 شهور).

ولفتت إلى أن مصاريف كشف الحساب الجارى والتوفير والبطاقات الخاصة بالمصرف المتحد، نحو 80 جنيها للحساب بالجنيه المصرى، وما يعادلها بالعملات الأخرى.