بنـــوك

البنوك تبدأ تلقي طلبات قروض التمويل العقاري بفائدة 10% .. تعرف على الشروط

يمكن للعملاء التوجه لأي بنك لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على التمويل من خلال المبادرة
سيد بدر 4:38 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 4:38 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية لفئة متوسطي الدخل تم تفعيلها في البنوك، ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة منها التوجه لأي بنك لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على التمويل من خلال المبادرة.

وقال نجم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن شرط أن تكون الوحدة السكنية “كاملة التشطيب” كي تشملها مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل، يمكن أن يكون عند أي مرحلة من مراحل التعاقد سواء عند التعاقد أو عند التسليم.

وأضاف، يجب أن يتضمن العقد المُبرم بين المشتري (الراغب في الحصول على التمويل من خلال المبادرة) وبين البائع سواء كان شركة أو فردًا، شرط تشطيب الوحدة المتعاقد عليها.

المركزي أعلن عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه

كان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بفائدة 10% (تحسب على أساس متناقص) ولمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وتضمنت شروط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية، تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

وتضمن الشروط أيضا أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه.

وحول شروط الوحدة محل التمويل، فيجب أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان للسياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأكد المركزي ضرورة إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة.

وتتضمن الشروط توفير نظام تقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، والحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

نصير: 53 ألف مستفيد من برامج المعهد المصرفي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

سيد بدر 12:53 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

المعهد المصرفي ينظم 32 برنامجا تدريبيا دوليا خلال 6 أشهر

سيد بدر 12:52 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

رئيس لجنة البنوك يطالب «المركزي» بالتدخل لإنقاذ شركات التمويل العقاري

‫محمود الصباغ‬‎ 12:32 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

«كريدي أجريكول مصر» يتعاون مع نادي الصيد لتحويل بطاقات العضوية لتتيح المدفوعات

سيد بدر 9:57 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

هالة الفص: 8 مليارات جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية بـ«كريدي أجريكول»

سيد بدر 8:24 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

مبادرة رواد النيل تنظم Showcasing للشركات الناشئة للقاء المستثمرين ورجال البنوك

سيد بدر 2:45 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20