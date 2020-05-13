البنوك المصرية ثاني أكثر القطاعات المصرفية العربية نموًا خلال 2019

كشف تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري هو ثاني أكثر القطاعات نموًا على مستوى الأصول خلال العام الماضي بنسبة 20.4%.

ووفقًا للتقرير فإن أصول البنوك المصرية بلغت نحو 365.03 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 303.3 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي.

بينما سجلت أصول البنوك المصرية نحو 368.84 مليار دولار بنهاية يناير 2020 .

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي السوداني الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية مسجلاً نسبة نمو نحو 29.8% حتى نهاية عام 2019.

وفي المركز الثالث جاء القطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 11.3%، ثم الفلسطيني (11.1%)، والقطري (9.3%)، والتونسي (9.2% – نهاية الفصل الثالث 2019)، والإماراتي (7.6%)، والعراقي (6.9% – نهاية الفصل الثالث 2019).

وحقق القطاع المصرفي البحريني (6.4%)، والأردني (5.3%)، والكويتي (5.0% – نهاية الفصل الثالث 2019) والموريتاني (4.2% – نهاية الفصل الثاني 2019)، والعُماني (3.8%)، والجزائري (3.7% – حتى نهاية الفصل الأول 2019)، والمغربي (3.6%).

في المقابل، تراجعت مأصول القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 13.1% حتى نهاية عام 2019، وذلك نتيجة أزمات اقتصادية ومالية تعرض لها لبنان جعلته عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة.

أما في ليبيا ، فقد تراجعت أصول القطاع المصرفي المقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 6% نهاية عام 2019.

ووفقًا للتقرير فقد بلغت الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 3.71 تريليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.