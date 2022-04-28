البنوك المدرجة في البورصة السعودية تحقق مكاسب قياسية في الربع الأول

عززت زيادة أسعار الفائدة، ربحية البنوك المدرجة في البورصة السعودية ، خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة مكاسب قياسية بلغت 14.69 مليار ريال، بنمو 22% مقارنة بنحو 12 مليار ريال في الربع الأول من العام 2021، لتصبح أعلى أرباح فصلية في تاريخها.

استفادت البنوك العشرة المدرجة، من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والعمليات الأخرى من 24.1 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، إلى 26.5 مليار ريال في الربع الأخير.

بحسب تقرير نشرته وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية “S&P” مؤخراً، فإن البنوك السعودية ستستفيد من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، فمقابل كل ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس يزيد صافي الربح 13% ويصعد العائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5 نقطة، في المقابل تسهم الزيادة في إضعاف الائتمان.

العمولات الخاصة

ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة، وهو النشاط الرئيسي للبنوك السعودية، بمقدار 1.54 مليار ريال بنسبة 9% لتبلغ 19.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ 18.18 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وفقاً لبيانات إعلانات النتائج للبنوك السعودية والمنشورة على موقع تداول السعودية.

صافي دخل “العمولات الخاصة” هي الفوائد التي تتقاضاها البنوك من عمليات التمويل، إضافة إلى الفوائد من الاستثمارات في السندات والصكوك.

زاد دخل العمليات الأخرى، (هو ما يعرف بالأنشطة الثانوية للبنوك وتشمل أتعاب الخدمات المصرفية، ودخل صرف العملات الأجنبية)، بمقدار 783 مليون ريال بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 6.77 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

زيادة أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي السعودي، في نهاية شهر مارس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حيث رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 1% إلى 1.25%، وإعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 0.5 إلى 0.75%، وجاء القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي، في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

تراجعت مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات الاستثمارات بنسبة 11% بمقدار 280 مليون ريال لتبلغ قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2.24 مليار ريال مقارنة بـ 2.52 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

استحوذ بنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، على 59% من ربحية البنوك المدرجة في الربع الأول، فقد سجل “الأهلي” 4.5 مليار ريال تشكل 31% في حين حقق “الراجحي” 4.1 مليار ريال تمثل 28% من إجمالي مكاسب البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم المحلية.

ودائع تحت الطلب

تشير توقعات مصرفيين ومحللين، إلى تحقيق البنوك السعودية زيادة في الأرباح، خلال العام الجاري، لارتفاع أسعار الفائدة، ولتميز البنوك في المملكة عن غيرها من البنوك في دول العالم بأن نسبة كبيرة من ودائعها هي حسابات جارية وتسمى ودائع تحت الطلب، وهي لا تكلف البنوك أية تكاليف مثل الودائع الادخارية أو الودائع لأجل.

كان متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في السعودية “السايبور” قد سجل ارتفاعاً للشهر الثامن على التوالي بنهاية شهر فبراير الماضي حيث بلغ 1.198% والذي يعد أعلى مستوياته في 21 شهراً تحديداً منذ شهر يونيو 2020.

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن تشهد مصارف السعودية ارتفاعاً في الربحية، والانتعاش في نمو الإقراض سيحد من الضغط على جودة قروض البنوك الناجم عن انتهاء برامج البنك المركزي لتأجيل سداد الدين.

كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من سلبية إلى مستقرة.