البنوك الـ 5 الكبار تستحوذ على أكثر من 59% من أرباح القطاع المصرفي

استحوذت البنوك الخمسة الكبار على 59.6% من إجمالي صافي أرباح القطاع المصرفي بنهاية يونيو من العام الجاري 2023.

صافي أرباح البنوك الخمسة الكبار

وسجل صافي أرباح البنوك العاملة في القطاع المصرفي 126.910 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.



وسجل صافي أربح البنوك الخمسة الكبار 75.683 مليار جنيه، بينما سجل صافي العائد 162.871 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط 185.095 مليار جنيه.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت احتياطات البنوك، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.البنك المركزي