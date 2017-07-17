البنوك العامة توفر 750 مليون ريال سعودي لتغطية نفقات الحج

محمد سالموافقت البنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة)، اليوم الاثنين، على تدبير 750 مليون ريال سعودى لتغطية نفقات شركات السياحة لموسم الحج المقبل.جاء ذلك خلال اجتماعٍ عُقد بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ورئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وقيادات وزارة

محمد سالم

وافقت البنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة)، اليوم الاثنين، على تدبير 750 مليون ريال سعودى لتغطية نفقات شركات السياحة لموسم الحج المقبل.





جاء ذلك خلال اجتماعٍ عُقد بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ورئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وقيادات وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية، وذلك تحت رعاية البنك المركزى.

وقال بيان صادر عن البنك المركزى إن الاتفاق يأتى تيسيرًا على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز الرحلات بالجنيه المصري فقط وفقًا لآليات ستكون متاحة لكل الشركات من خلال غرفة السياحة، بالإضافة إلى قيام تلك البنوك بتوفير مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.