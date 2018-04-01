البنوك العامة تتباطئ فى خفض الفائدة

سهير محمد وسيد بدر: أجل أكبر بنكين حكوميين «الأهلى ومصر»، قرار إلغاء أو خفض الفائدة على شهادة الإدخار، ذات العائد %17، بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس (تعادل %1)، مساء الخميس الماضى، لتسجل %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.…

سهير محمد وسيد بدر:

أجل أكبر بنكين حكوميين «الأهلى ومصر»، قرار إلغاء أو خفض الفائدة على شهادة الإدخار، ذات العائد %17، بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس (تعادل %1)، مساء الخميس الماضى، لتسجل %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر لـ«المال»، إنه لا توجد نية لإلغاء شهادة الملك التى تمنح عائدا %17 فى الوقت الحالى، مؤكدة عدم اتخاذ قرار بخصوصها حتى الأن، مشيرة إلى أنه من المنتظر انعقاد لجنة الإليكو فى أقرب وقت، لتقرير أسعار الفائدة بالبنك.

وكان «الأهلى ومصر» قد قررا إلغاء الشهادة ذات العائد %20 لأجل عام، عقب قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، منتصف فبراير الماضى، وأصدرا شهادة جديدة بعائد %17 لأجل عام، كما قررا خفض الفائدة على الشهادة ذات العائد %16، لأجل 3 سنوات، إلى %15.

فى سياق متصل أبطأت البنوك الحكومية خطواتها لخفض الفائدة، انتظارا لاجتماع لجان الإليكو، ودراسة الأمر مع البنك المركزى، وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن هناك اتجاهًا لإلغاء الشهادة الجديدة، رغم إصدارها منذ أقل من شهرين، قائلاً إن الأمر برمته يخضع للدراسة.

فيما أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أنه من المقرر بحث مصير أسعار الفائدة بالبنك فى اجتماع لجنة الإليكو، غدًا الإثنين، متوقعًا قيام القطاع المصرفى بموجة خفض أخرى، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، واتجاه البنك المركزى لتشجيع الاستثمار.

من جانبه استبق بنكا المصرف المتحد والعقارى المصرى العربى، اتجاهات القطاع المصرفى بخفض أسعار الفائدة 1، على الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير، وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن من المقرر أن يخفض البنك معدلات الفائدة على الشهادة الثلاثية، ذات العائد %14، بنسبة -0.5 %1، وفقًا لما ستقرره لجنة الإليكو.

وأشار إلى أن البنك يتجه أيضًا لخفض الفائدة على الإقراض بمقدار %0.5 بعد خفضها بنحو %1، خلال فبراير الماضى، لافتًا إلى أن الاتجاه العام فى القطاع المصرفى يسير نحو تشجيع التمويلات، لزيادة معدلات النمو، وتحفيز الاستثمار.

فى ذات السياق، خفض البنك العقارى المصرى، الفائدة على حسابات التوفير بواقع %1، لتسجل %12، والشهادتين متغيرة وثابتة العائد، بواقع %1 أيضًا، لتسجل الفائدة 16 و%14.25 على التوالى، تبعًا لتصريحات عمرو كمال، رئيس البنك.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن الأخير يدرس اتجاهات السوق خلال الأسبوع الجارى، لتقرير أسعار الفائدة المستقبلية، كما أكد أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال، ببنك الشركة المصرفية، إن لجنة تنفيذية ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لبحث تكلفة الأموال واتجاهات السوق، متوقعًا ألا تبادر البنوك بخفض الفائدة فى الوقت الحالى، حتى لا تهرب الأموال لمصارف أخرى تقدم عائداً أكبر.