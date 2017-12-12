البنوك الصينية وفرت 5 مليارات دولار للمصارف المصرية منذ اتفاق تبادل العملات

سمر السيد قال هانج بينج، المستشار التجارى الصينى بالسفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه منذ توقيع اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين من سنة ونصف تقريباً، أدخلت البنوك التجارية الصينية نحو 5 مليار دولار فى القطاع المصرفي المصرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم فى تعزيز التعاون الثنائى

سمر السيد



قال هانج بينج، المستشار التجارى الصينى بالسفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه منذ توقيع اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين من سنة ونصف تقريباً، أدخلت البنوك التجارية الصينية نحو 5 مليار دولار فى القطاع المصرفي المصرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم فى تعزيز التعاون الثنائى وخاصة على المستوى الاقتصادى.



وكان البنك المركزي المصرى ، أعلن في ديسمبر 2016 ، إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع المركزي الصيني، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادله بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات.



وأضاف بينج فى كلمته بالندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين صباح اليوم عن تأثير استخدام “اليوان” كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى ، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين وخاصة بالمجال الاقتصادى تطورت للأفضل خاصةً بعد الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين.



وأكد أن الوضع تغير بشدة للأفضل عقب قرار البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه نوفمبر 2016 وتوصل الحكومة لاتفاق للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات ولم يعد هناك أى نقص فى العملة الأجنبية

وقال إن “اتفاق مبادلة العملة مع الصين سيساعد البنوك التجارية المصرية فى القيام تمويل جزء كبير من نشاطها بما سيكون له أثر كبير فى قطاع الأعمال”.