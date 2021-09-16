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البنوك الخمسة الكبار بمصر تستحوذ على 73.74% من صافي أرباح المصارف بنهاية يونيو

لتصل إلى 37.6 مليار جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 6:44 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 6:44 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري استحواذ البنوك الخمسة الكبار بالسوق المصرية على نسبة 73.74% من صافي ارباح البنوك لتسجل نحو 37.613 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

كما استحوذت من صافي الإيرادات على نسبة 70.6% لتصل إلى 130.792 مليار جنيه.

كما بلغ صافي العائد للبنوك الخمسة الكبار 105.902 مليار جنيه بينما بلغت مصروفاتها نحو 93.179 مليار جنيه.

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وعلى صعيد صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية بلغ نحو 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.

وسجل إجمالي المصروفات نحو 134.107 مليار جنيه، بينما سجل صافي العائد نحو 150.746 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب البنك المركزي استحوذت البنوك العشرة الكبار علي نسبة 85.7% من إجمالي صافي الأرباح البالغة 51.006 مليار جنيه.

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كما استحوذت البنوك العشرة الكبار علي نسبة 80.3% من إجمالي الإيرادات بقيمة 148.823 مليار جنيه.

 وقال البنك المركزي المصري، إن صافي العائد للبنوك العشرة الكبار سجل 121.177 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 105.061 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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