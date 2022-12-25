البنوك الحكومية تنتظر اجتماع «الألكو» لتحديد الأسعار على الشهادات وقروض الأفراد

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن البنوك الحكومية – وعلى رأسها «الأهلى المصرى» و«مصر» – تنتظر انعقاد لجنة الأصول والخصوم «الألكو» لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات وقروض الأفراد.

وأضافت المصادر أنه لم يحدد بعد موعد انعقاد اجتماع لجان الألكو، لكنها ربما تكون الأسبوع الحالى.

وقرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضى على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح عند مستوى 16.25 و17.25 و %16.75 على الترتيب، والائتمان والخصم عند %16.75.

وطرح بنكا الأهلى المصرى ومصر عقب قرار المركزى برفع أسعار الفائدة %2 فى 27 أكتوبر الماضى شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى %17.25 سنويا.

فى السياق ذاته، قال رئيس أحد البنوك فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه لا نية لدى مصرفه لطرح شهادات ادخارية جديدة.

وأضاف: إننا قمنا بطرح شهادات ادخار بعائد %17.25 سنويًا خلال الشهر الماضى، قائلا: أعتقد أن هذا كافٍ فى الوقت الحالى، وليس هناك ما يدعو لأخرى جديدة.

وسجل التضخم الأساسى فى مصر %21.5 على أساس سنوى فى نوفمبر 2022 مقابل %19 فى أكتوبر الماضى.