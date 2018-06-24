البنوك الحكومية تقود تراجعات استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة بالربع الأول

سيد بدرقلص القطاع المصرفي استثماراته في أذون الخزانة الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.5% وقيمتها 30.4 مليار جنيه، لتصل إلى 650 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 680.406 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية لتس

سيد بدر

قلص القطاع المصرفي استثماراته في أذون الخزانة الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.5% وقيمتها 30.4 مليار جنيه، لتصل إلى 650 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 680.406 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية لتسجل 650 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 618.864 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه بزيادة نسبتها 5.03%.

وقادت البنوك الحكومية القطاع لخفض استثماراته في أذون الخزانة خلال الربع الأول من 2018 حيث تراجعت أرصدتها بنحو 37.9 مليار جنيه، لتسجل 332.973 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 370.943 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وتلتها استثمارات بنوك القطاع الخاص التي تراجعت بنحو 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتسجل 279.753 مليار جنيه بنهاية مارس، كما تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بنحو 1.7 مليار جنيه إلى 26.125 مليار جنيه، وتراجعت استثمارات البنوك المتخصصة بنحو 77 مليون جنيه مسجلة 11.15 مليار جنيه بنهاية مارس .

في سياق متصل ارتفع الرصيد القائم الإجمالي من الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية بنحو 70.8 مليار جنيه ليسجل 1.211 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 1.141 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 .