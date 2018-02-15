البنوك الحكومية تتوقف عن بيع شهادات الـ 20%

محمد سالم وسيد بدر توقفت البنوك الحكومية الثلاثة ، الأهلى ومصر والقاهرة ، عن بيع الشهادة التى تمنح عائد 20% وذلك فى أول رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال إجتماعها منذ قليل قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر لـ "المال" أن

محمد سالم وسيد بدر

توقفت البنوك الحكومية الثلاثة ، الأهلى ومصر والقاهرة ، عن بيع الشهادة التى تمنح عائد 20% وذلك فى أول رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال إجتماعها منذ قليل

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر لـ “المال” أن مصرفه أصدر شهادة بديلة بعائد 17% لمدة سنة واحدة فقط ، كما قرر خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة التى تمنح عائد 16%.

وأعلن البنك الأهلى المصرى عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى .

وأكد يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك استمرار العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم وفقاً وإستحقاق كل شهادة ليتم اضافة قيمة الشهادة الى حساباتهم طرف البنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.

كما خفض البنك سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% إعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018 .

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد .

وكشف أبو الفتوح عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهر فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للإدخار فيها إعتباراُ من الأحد 18 فبراير 2018 .

ويتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى إنعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية .

