«البنوك» أنشط قطاع البورصة بقيمة 1.3 مليار جنيه الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 1.3 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع الورق ومواد التغليف قد تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 18.7 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 4.4%% ليصل إلى 11756 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2231 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% إلى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 21 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 781.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 357 مليون جنيه.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 132.5 مليون جنيه، والأجانب 91.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتباينت مؤشرات البورصة، في جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.21%، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% والأوسع نطاقا بنسبة 1.32%.