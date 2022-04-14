البنوك أنشط قطاعات البورصة بقيم تعاملات 907 ملايين جنيه خلال أسبوع

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 907 ملايين جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 2.07 مليون جنيه فقط.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع، متراجعاً بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين بسبب توقف صفقة استحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% إلى 1776 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 2.3% إلى 2703 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 519 مليون جنيه تقريباً، وذلك بعد استحواذهم على 21.6% من التداولات.

وذكر تقرير البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 236.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأعلن بنك أبوظبي الأول الإماراتي، صباح اليوم، سحب العرض غير الملزِم المقدَّم في الماضي بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة؛ إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وقال بنك أبو ظبي الأول، في بيان صحفي وصل “المال”: إن قرار سحب العرض جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.

وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس المالية القابضة بشكل حادّ بلغ بنحو 20% بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، متأثرًا بقرار سحب بنك أبو ظبي الأول الإمارتي لشراء حصة مسيطرة في أسهم المجموعة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعلنت، في فبراير الماضي، رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة.