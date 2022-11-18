البنوك أنشط قطاعات البورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 3.2 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع الورق ومواد التغليف قد تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 23.4 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 40 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 821.7 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، اذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.41%% إلى مستوى 12515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 1.1%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.