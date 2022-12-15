البنك الوطني السويسري يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

رفعت لجنة السياسة النقدي في البنك الوطني السويسري اليوم الخميس رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي في سويسرا 1.00%، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

كان البنك الوطني السويسري قد رفع سعر الفائدة بالاجتماع السابق إلى 0.50%، ويأتي هذا في ظل سعي البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد.

وتعد معدلات الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة. حيث يتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل.

وأعلن البنك السويسري الوطني عادة عن أسعار الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك السويسري. ويتم تحديد أسعار الفائدة المستهدفة وفقا للمتوسط السعري.

كما أن قرار الفائدة يتخذ بناء على قرارات السياسة النقدية ونتائجها التي ستظهر فيما بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، بينما وضعت الصين وتسع دول أخرى على قائمة المراقبة في تقرير سنوي يهدف إلى منع الدول من التلاعب بعملاتها للحصول على مزايا تجارية غير عادلة.