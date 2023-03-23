البنك الوطني السويسري يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام

رفعت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري اليوم الخميس أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يطابق توقعات الأسواق، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي في سويسرا 1.50%، بعدما كان البنك قد رفع أسعار الفائدة بالاجتماع السابق بنسبة 0.50%.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد.

وتعد أسعار الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة؛ حيث يتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل.

ويعلن البنك الوطني السويسري عادة عن معدلات الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك السويسري.

ويتم تحديد المعدلات المستهدفة وفقا للمتوسط السعري، كما أن قرار الفائدة يتخذ بناء على قرارات السياسة النقدية ونتائجها التي ستظهر فيما بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، بينما وضعت الصين وتسع دول أخرى على قائمة المراقبة في تقرير سنوي يهدف إلى منع الدول من التلاعب بعملاتها للحصول على مزايا تجارية غير عادلة.