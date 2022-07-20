البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يقوم بتطوير أنظمته من IBM وRed Hat

أعلنت شركة IBM‏ (NYSE: ‏IBM) اليوم عن تعاونها مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) لإطلاق منصته المصرفية الرقمية كخدمة (BaaS) لتطوير النظم الخاصة بالبنك وزيادة رضا العملاء من خلال تقديم خدمات بنكية أكثر كفاءة.

تأسس EBank في عام 1983 بهدف تعزيز وتسهيل الصادرات المصرية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وسرعان ما تميز EBank كمركز لعمليات التصدير في مصر. ونظرا لأن الرقمنة أحدثت تحولا في الصناعة المصرفية، فقد أدرك EBank حاجته إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لإطلاق أعماله المصرفية للأفراد — مع تعزيز خدمات المؤسسات لديه أيضا.

وقامت شركة IBM بالتعاون مع شريكها Sumerge ببناء منصة الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة لـ EBank باستخدام حلول IBM للذكاء الاصطناعي المبنية على تكنولوجيا السحابة الخاصة لمساعدتهم على إطلاق الخدمات المصرفية للأفراد وتعزيز خدمات المؤسسات الخاصة بهم من خلال تقليل وقت وصول خدمات البنك الي الاسواق وخفض التكاليف , إلى جانب ان البنك اعتمد حلول IBM Cloud Pak for Integration وIBM Cloud Pak for Business Automation، المبنية على حاوية Red Hat OpenShift ومنصة Kubernetes لبناء منصة عمل سحابية للبنك لزيادة مرونة وكفاءة الخدمات الخاصة بهم.

وأسفر التعاون عن مساهمة حلول IBM بتسريع تتبع التحويلات المصرفية الرقمية لـEBank بنسبة 80% من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط وتسريع التحويلات بين البنوك من 4 دقائق لكل عملية تحويل إلى 50 عملية تحويل في الدقيقة، مع السماح في الوقت نفسه بتأمين جميع المعاملات ومراقبتها وتعقبها.

وقدمت شركة IBM الدعم في عملية تحويل حلول التشغيل الآلي والتكامل الخاصة بها إلى حاويات، مما يمكن البنك من زيادة كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من حيث المرونة وقابلية التوسع والتكلفة، بالإضافة الي نشر البيانات والتطبيقات وتشغيلها وإدارتها بشكل آمن من أي منصات عامة أو خاصة.

إسماعيل فريد: التعاون مع IBM مكننا من تحسين كفاءة الخدمات

وقال إسماعيل فريد،‏ رئيس مجموعة نظم وتكنولوجيا المعلومات،‏ البنك المصري لتنمية الصادارات, إنه من خلال التعاون مع شركة IBM، تم تحسين كفاءة الخدمات عبر بناء المنصة الرقمية الجديدة لتقليل وقت وصولها إلى الأسواق وخفض تكاليف.

وتمكنت المنصة من خلال تطبيق حلول IBM Cloud Paks المبنية على Red Hat OpenShift بتوفير خدمات سريعة وسلسة وشاملة دون انتظار زمني للاستحواذ على قدر أكبر من رضاء عملاء البنك.

مروة عباس : IBM تقدم للمؤسسات المالية إستراتيجية للعمل على البيئة السحابية بشكل متسق

وقالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر , ان مع تقدم المؤسسات المالية في رقمنة الخدمات الخاصة بها، فإنها بحاجة إلى استراتيجية تسمح للعديد من التطبيقات القائمة على البيئة السحابية بالعمل بشكل متسق.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank من خلال تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسحابة الخاصة من IBM وRed Hat لتوفير المرونة والكفاءة اللازمتين لتعزيز عمليات البنوك وتلبية توقعات العملاء.