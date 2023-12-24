البنك المصري لتنمية الصادرات يعتمد موازنة 2024 بأرباح مستهدفة 5.4 مليار جنيه العام المقبل

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية لعام 2024، بأرباح مستهدفة 5.43 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات، تحقيق نمو في إجمالي محفظة القروض والإيرادات المشابهة بنحو 34%، لتصل إلي 18.3 مليار جنيه مقابل 13.66 مليار جنيه خلال العام الحالي 2023.

كما يستهدف البنك نمو صافي أرباح بنحو 20%، خلال العام المقبل لتصل إلى 5.43 مليار جنيه، مقارنة بـ4.33 مليار جنيه خلال 2023.

يذكر أن نتائج أعمال البنك، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تضمنت تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 130.6%، لتسجل 2.29 مليار جنيه، مقابل 993.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 72.18%، خلال 9 أشهر لتصل إلى 9.78 مليار جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 128%، لتصل 2.15 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 943.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.