Loading...

«البنك المصري لتنمية الصادرات» يطرح شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 19%

Loading...

بحد أدني 10 آلاف جنيه

«البنك المصري لتنمية الصادرات» يطرح شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 19%
إيمان أشرف

إيمان أشرف

1:27 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

قرر البنك المصري لتنمية الصادرات طرح شهادة ادخار ثلاثية، ذات عائد ثابت للأفراد،بفائدة 19% سنويا.

وتعطي الشهادة عائداً شهرياً علي الشهادة الثلاثية 18%، كما تمنح عائد ربع سنوي يبلغ 18.5%، وعائد نصف سنوي 18.75%، وعائداً سنويا 19%.

وحدد البنك الحد الأدني للشهادة الادخارية حوالي 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات

وطرحت بنوك أخري شهادات ادخار مرتفعة العائد، فطرح بنكا مصر والأهلي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد متناقص يصرف شهرياً، 22% في السنة الأولي، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

وطرح

البنك التجاري الدولي
شهادة ادخارية جديدة Wealth، لمدة 3 سنوات، بعائد 22%، على أن يصرف العائد شهريا، كما طرح بنك الاستثمار العربي شهادة ادخار ثلاثية جديدة بعائد 18‎%، بعائد ثابت 17.25% شهريا و17.5% كل ثلاثة أشهر و18% سنويا.

وأعلن بنك QNB الأهلي مؤخراً عن طرح شهادة ادخار أوائل الجديدة، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 19.25%، بحد أدنى لشراء الشهادة من 500 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

ويأتي ذلك بعد قرار

لجنة السياسة النقدية الأخير
برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة.

إيمان أشرف

إيمان أشرف

1:27 م, الأربعاء, 5 أبريل 23