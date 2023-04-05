«البنك المصري لتنمية الصادرات» يطرح شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 19%

قرر البنك المصري لتنمية الصادرات طرح شهادة ادخار ثلاثية، ذات عائد ثابت للأفراد،بفائدة 19% سنويا.
وتعطي الشهادة عائداً شهرياً علي الشهادة الثلاثية 18%، كما تمنح عائد ربع سنوي يبلغ 18.5%، وعائد نصف سنوي 18.75%، وعائداً سنويا 19%.
وحدد البنك الحد الأدني للشهادة الادخارية حوالي 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.
وطرحت بنوك أخري شهادات ادخار مرتفعة العائد، فطرح بنكا مصر والأهلي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد متناقص يصرف شهرياً، 22% في السنة الأولي، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
وطرح
وأعلن بنك QNB الأهلي مؤخراً عن طرح شهادة ادخار أوائل الجديدة، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 19.25%، بحد أدنى لشراء الشهادة من 500 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.
ويأتي ذلك بعد قرار