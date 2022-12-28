البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق صافي أرباح 993.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي أرباح تقدر بنحو 993.5 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح لنفس الفترة في العام الماضي تقدر بنحو 440.4 مليون جنيه، أي ارتفعت صافي أرباحه بحوالي 553.1 مليون، بمعدل نمو بلغ 125.6%.

أصول «البنك المصري لتنمية الصادرات»

وارتفع إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات لتصل إلى 88.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 77.24 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغت قيمة الأصول غير الملموسة للبنك 41.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.1 مليون بنهاية ديسمبر 2021.

وانخفضت أرصدة البنك لدى البنوك الأخرى إلى 6.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.92 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت الأصول الثابتة للبنك 9.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.8 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أصدر قرارا\ بتعيين الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في منتصف الشهر الجاري، ومحمد أبو السعود نائبا له.

ويمتلك أحمد جلال أكثر من 29 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي ومجال التأجير التمويلي والائتمان وبنوك الاستثمار والخطط الإستراتيجية، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في أغسطس 2017.

وبين الفترة من 2009 إلي 2017 شغل منصب رئيس قطاع تمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي الكويتي، والعضو المنتدب لـ “شركة بيريوس للتأجير التمويلي”.