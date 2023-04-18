البنك المصري الخليجي يطرح شهادتي ادخار بعائد 23 و19%

طرح البنك المصري الخليجي EG bank شهادتى ادخار، الأولى بمعدل

شهادات ادخار البنك المصري الخليجي

خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا، لمدة 3 سنوات ويتغير العائد بعد مرور عام، تحت اسم شهادة ثروة بلس.

ووفقا للموقع الإلكتروني، الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه، ومتاحة للأفراد الطبيعيين فقط، على أن تكون دورية صرف العائد شهري.

البنك المصرى الخليجى

ويمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار، ويتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالى لشراء الشهادة، ويعد معدل العائد معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة.

وطرح البنك المصري الخليجي، شهادة البريميم ذات العائد الثابت، 19% شهريا، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبالمثل يمكن استرداد قيمه الشهادة فقط في حاله مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار.

وحدد البنك عمولة الاسترداد بعد مرور 6 أشهر على أن تكون 14% في السنة الأولى، و13% في الثانية، و12% في السنة الأخيرة.