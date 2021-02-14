البنك المصري الخليجي يسجل 625 مليون جنيه أرباحا خلال 2020

البنك المصري الخليجي يفصح عن نتائج أعمال عام 2020

أعلن البنك المصرى الخليجى تراجع صافي أرباحه إلى 624.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 657.9 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت قوائم البنك المصرى الخليجى المجمعة، تراجع إيرادت القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.3 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادت بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2019.

فيما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية، انخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفع إجمالى الودائع بالبنك إلى 60.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال 2019.

البنك المصري الخليجي سجل 455.2 مليون جنيه أرباحا في 9 أشهر

البنك المصرى الخليجى

وكشفت نتائج أعمال سابقة تراجع صافي أرباح البنك إلى 455.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 459.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفت إيرادت الفوائد إلى 5.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقارنة بإيرادت بلغت 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

بينما انخفضت مصروفات الفوائد عند 3.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة .

وارتفع إجمالى الودائع بالبنك إلى 61.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 153.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 148.2 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2019.

وارتفعت إيرادت الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما استقرت مصروفات الفوائد عند 1.3 مليار جنيه متراجعة بنسبة طفيفة عن الفترة المقارنة التى سجلت فوائد مصروفات بقيمة 1.39 مليار جنيه .

البنك الخليجي يستعد لرفع رأسماله إلى 453 مليون دولار

وشرع البنك فى إجراءت زيادة رأس المال المصدر من 422.7 مليون دولار إلى 453 مليون دولار، وحصل على موافقة الرقابة لنشر إعلان الزيادة فى 2 فبراير الجارى.

ويبلغ حجم الزيادة 30.31 مليون دولار تعادل مبلغ 476.87 مليون جنيه بسعر صرف 15.73 جنيه لكل دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ومن المقرر إجراء هذه الزيادة بالأسهم المجانية، من خلال إصدار 30.31 مليون سهم بزيادة مجانية 0.0717 سهم تقريبا لكل سهم أصلي ممولة من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية بنهاية ديسمبر الماضي.

ورفع البنك خلال العام الماضى رأس المال المصدر من 390.6 مليون دولار إلى 422.7 مليون، بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار.

واستخدمت هذه الزيادة فى تنفيذ استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي فى كل أنحاء مصر من خلال افتتاح فروع جديدة .

وتخارج البنك من أربع شركات تابعة خلال العام الماضى، هى أليكس فيش لتصنيع الأسماك، وأليكس فيش الغذائية، وإيجى جاز، ومصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.