بورصة وشركات

البنك المصري الخليجي يحصل على موافقة لزيادة رأسماله إلى 422 مليون دولار

البنك المصرى الخليجى يشرع فى إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 32 مليون دولار
رجب عزالدين 7:49 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 7:49 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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حصل البنك المصري الخليجي على موافقة الرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 390.6 مليون دولار إلى 422.7 مليون، بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار.

وقال البنك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019.

وأضاف البنك إن هدف الزيادة تنفيذ استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي فى كل أنحاء مصر من خلال افتتاح فروع جديدة لمصرفنا خلال عام 2020.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك حاليا 390.6 مليون دولار، موزعاً على 390.6 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار للسهم.

وحقق البنك صافى ربح مجمع بلغ 657.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 560 مليون جنيه خلال العام السابق 2018.

واعتمد البنك المصرى الخليجى الموازنة التقديرية لعام 2020 فى وقت سابق بزيادة متوقعة فى الأرباح قدرها 15% عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.

وسجل البنك المصرى الخليجى صافى ربح قدره 559.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 516.9 مليون جنيه، خلال 2017.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.75 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.51 مليار في 2017.

وأعلن البنك فى أبريل الماضى عن نقل المقر الرئيسى من الجيزة إلى التجمع الخامس.

البنك المصري الخليجي يتخارج من أربع شركات تابعة

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وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى الخليجى فى مارس الماضى تخارج البنك من 4 شركات تابعة خلال العام الماضى، هى أليكس فيش لتصنيع الأسماك، وأليكس فيش الغذائية، وإيجى جاز، ومصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأعلن البنك عن بيعه حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش لتصنيع الأسماك بقيمة 3.2 مليون جنيه، بجانب بيع حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش للمنتجات الغذائية بقيمة 7.1 مليون جنيه.

كما باع البنك خلال 2018 حصته البالغة 99.2% من رأسمال شركة مصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

كذلك باع حصته البالغة 90% من رأسمال شركة المصرية لتعبئة الغاز “إيجى جاز” خلال الربع الثانى من 2018.

و أقرت عمومية البنك فى مايو 2018 خطة للتخارج من 5 شركات تابعة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، والصناعة.

وتشمل تلك التخارجات حصة المصرف فى شركة هامنز للصناعات التكنولوجية الألمانية والبالغة 21.8 ألف سهم، تمثل 71.5% من رأس المال.

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بقلم رجب عزالدين

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