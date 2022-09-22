البنك المصري الخليجي يتوقع نمو أرباحه بنسبة 20% في نهاية 2022

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي بجلسته المنعقدة 21 سبتمبر الجارى الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الحالي 2022 بنسبة نمو متوقعة قدرها 20% عن عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي (المنشورة) ارتفاع صافى أرباحها إلى 409.4 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بصافى ربح بلغ 333.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما كشفت النتائج السنوية السابقة ارتفاع صافى الربح إلى 695.3 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 624.8 مليون خلال العام السابق 2020.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.61 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بعوائد قروض بلغت 7.37 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

البنك المصري الخليجي يستعد لزيادة رأس المال إلى 486.4 مليون دولار تماشيا مع المركزى

البنك المصرى الخليجى

ويستعد البنك المصري الخليجي خلال الفترة القادمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون دولار.

وقالت البنك فى إفصاح مرسل للبورصة 20 يوليو الماضى إن هذه الزيادة تأتى فى إطار التوافق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة فى البلاد إلى 5 مليار جنيه.

وأقرت عمومية البنك فى اجتماع حديث (22 سبتمبر الجارى) زيادة رأسمال عبر الأسهم المجانية عن طريق إصدار 46.44 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.10253 سهم.

ورفع البنك رأسماله مرتين خلال العامين الماضين ،أحدهما فى عام 2020، من 390.6 مليون دولار إلى 422.7 مليون، بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار،والثانية فى 2021 إلى 453 مليون دولار بزيادة 30.31 مليون دولار جرى توزيعها عبر نظام الأسهم المجانية .

واستخدمت هذه الزيادة فى تنفيذ استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي فى كل أنحاء مصر من خلال افتتاح فروع جديدة . وتخارج البنك من أربع شركات تابعة خلال عام 2020، هى أليكس فيش لتصنيع الأسماك، وأليكس فيش الغذائية، وإيجى جاز، ومصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

تجديد نظام تحفيز المديرين والموظفين بالبنك بمنحهم 3% من الأسهم مجانا

وأقرت عمومية البنك الأخيرة كذلك تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك، وتعديل المواد 6 – 7 من النظام الأساسي تماشيا مع اجراءات النظام المقررة وفقا للقواعد المعمول بها.

وحصل البنك فى 27 يوليو الماضى على موافقة لجنة القيد بالبورصة للشروع فى اجراءت تجديد برنامج إثابة وتحفيز للمديرين والعاملين عبر منحهم 3% من الأسهم مجانا كحد أقصى.

وألزمت لجنة القية ساعتها إدارة البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاعتماد برنامج الإثابة والتحفيز فى غضون شهر من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول ساعتها.

ويمنح البرنامج أسهما مجانية للسادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، رؤساء القطاعات ، مديرو العموم، و مديرو الصف الأول و الموظفين بالبنك المميزين وفقا التقييم السنوى الدورى الخاص بهم. وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات مع إمكانية تجديده.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وعادة ما تتحمل الشركة المصدرة للبرنامج تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرهم راية القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، كونتكت المالية القابضة،إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية.