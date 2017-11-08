البنك المصرى الخليجى يكشف سر طفرة الأرباح بنهاية سبتمبر

رجب عزالدينقال البنك المصرى الخليجى إن سبب زيادة صافى الأرباح خلال الفترة المنتهية 30 سبتمبر الماضى يعود إلى زيادة الاستثمار فى اذون وسندات الحكومة المصرية بشكل خاص.وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية إن إجمالى الأصوله ارتفعت بشكل عام كما زادت محفظة القروض والتسهيلات والاستثمار فى إ

رجب عزالدين

قال البنك المصرى الخليجى إن سبب زيادة صافى الأرباح خلال الفترة المنتهية 30 سبتمبر الماضى يعود إلى زيادة الاستثمار فى اذون وسندات الحكومة المصرية بشكل خاص.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية إن إجمالى الأصوله ارتفعت بشكل عام كما زادت محفظة القروض والتسهيلات والاستثمار فى إذون وسندات الحكوة المصرية بشكل خاص مما أدى إلى ارتفاع اجمالى الفوائد المكتسبة بنسبة 103% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما زادت العمليات المصرفية فيما بخص الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 25% عن ذات الفترة من العام السابق

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وارتفعت أرباح البنك بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين لتسجل 373.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 308.9 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال الفترة بنسبة 103% إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك قبل الزيادة 287.9 مليون دولار، موزعا على 287.9 مليون سهم، بقيمة أسمية دولار للسهم.

