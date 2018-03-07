البنك المصرى الخليجى يتقدم بملف زيادة رأس المال للرقابة المالية

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال البنك المصرى الخليجى، وجارٍ فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة البنك فى 5 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 342.8 مليون دولار إلى 365.3 مليون، بزيادة 22.5 مليون تمويلا من الأرباح المحتجزة ا



رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال البنك المصرى الخليجى، وجارٍ فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 5 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 342.8 مليون دولار إلى 365.3 مليون، بزيادة 22.5 مليون تمويلا من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 13 ديسمبر 2017.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك فى 31 مارس الحالى للنظر في زيادة رأس المال المشار إليها.

وارتفعت أرباح البنك إلى 511.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 376.7 مليون جنيه في 2016.