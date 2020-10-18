البنك المصرى الخليجى يتقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى 422.7 مليون دولار

تقدم البنك المصرى الخليجى اليوم الأحد إلى إدارة البورصة المصرية بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 390.6 إلى 422.7 مليون دولار.

وقالت إدارة البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول إن البنك المصرى الخليجى تقدم بملف زيادة رأس المال وجار فحصه وعرضه على لجنة القيد.

وتبلغ قيمة الزيادة المقررة 32.1 مليون دولار موزعة على 32.1 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم.

وقال البنك إن هذه الزيادة ممولة من توزيعات أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية السنوية الأخيرة.

البنك المصرى الخليجى حصل على موافقة الرقابة فى فبراير الماضى

وحصل البنك فى فبراير الماضى على موافقة الرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 422.7 مليون.

وقال البنك فى إفصاح مؤرخ 18 فبراير الماضى، إن هدف الزيادة تنفيذ استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي فى كل أنحاء مصر من خلال افتتاح فروع جديدة لمصرفنا خلال عام 2020.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك حاليا 390.6 مليون دولار، موزعاً على 390.6 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 153.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 148.2 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

وكشفت القوائم المجمعة ارتفاع ايرادت الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم استقرار مصروفات الفوائد عند 1.3 مليار جنيه متراجعا بنسبة طفيفة عن الفترة المقارنة التى سجلت فوائد مصروفات بقيمة 1.39 مليار جنيه .

وارتفعت اجمالى الودائع بالبنك إلى 61.2 مليار جنيه حتى 31 مارس 2020 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وحقق البنك صافى ربح مجمع بلغ 657.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 560 مليون جنيه خلال العام السابق 2018.

البنك المصرى الخليجى يتوقع زيادة فى أرباح 2020 بنسبة 12%

الشعار الرسمى للبنك المصرى الخليجى

واعتمد البنك المصرى الخليجى الموازنة التقديرية لعام 2020 فى وقت سابق بزيادة متوقعة فى الأرباح قدرها 15% عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.

وسجل البنك المصرى الخليجى صافى ربح قدره 559.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 516.9 مليون جنيه، خلال 2017.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.75 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.51 مليار في 2017.

وأعلن البنك فى أبريل 2019 عن نقل المقر الرئيسى من الجيزة إلى التجمع الخامس.

وتخارج البنك من أربع شركات تابعة خلال العام الماضى، هى أليكس فيش لتصنيع الأسماك، وأليكس فيش الغذائية، وإيجى جاز، ومصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأعلن البنك فى مارس 2019 عن بيعه حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش لتصنيع الأسماك بقيمة 3.2 مليون جنيه، بجانب بيع حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش للمنتجات الغذائية بقيمة 7.1 مليون جنيه.

كما باع البنك خلال 2018 حصته البالغة 99.2% من رأسمال شركة مصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأيضا باع حصته البالغة 90% من رأسمال شركة المصرية لتعبئة الغاز “إيجى جاز” خلال الربع الثانى من 2018.

وأقرت عمومية البنك فى مايو 2018 خطة للتخارج من 5 شركات تابعة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، والصناعة.

وتشمل تلك التخارجات حصة المصرف فى شركة هامنز للصناعات التكنولوجية الألمانية والبالغة 21.8 ألف سهم، تمثل 71.5% من رأس المال..