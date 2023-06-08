البنك المركزي:81 مليار جنيه قيمة تحصيل معاملات الخدمات الإلكترونية حتى يونيو 2022

أعلن البنك المركزي أن قيمة تحصيل معاملات الخدمات الحكومية الإلكترونية منذ

منظومة التحصيل الحكومية الإلكترونية

في مايو 2019 بلغت 81 مليار جنيه، حتى نهاية يونيو 2022.



وخلال تقرير صادر عن البنك المركزي، تم إطلاق منظومة التحصيل الحكومية الإلكترونية على مستوى الجمهورية من خلال قنوات التحصيل لوزارة المالية ومن خلال البنوك المشتركة بالخدمة، وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

وأفاد التقرير بأن تلك العملية تتم من خلال منظومة الدفع الوطنية ميزة، حيث يبلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية لدى الجهات الحكومية 22 ألف نقطة بيع إلكترونية.

وكان البنك المركزي اعتمد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية، وتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات ببطاقة الدفع الوطنية ميزة، ويهدف إلى دمج المستفيدين من أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي وتمكينهم من الحصول على خدماته، بما يحقق أهداف الشمول المالي وحصولهم على مستحقاتهم بشكل آمن وسريع وسهل.

ويساهم البنك المركزي المصري بمبلغ 46 مليون جنيه في تكلفة منظومة التحصيل الإلكترونية الاستثمارية بالتعاون مع وزارة المالية.