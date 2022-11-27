البنك المركزي:60.6% نسبة الشمول المالي بنهاية يونيو 2022

اطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي لعام 2022/2025 والتي أظهرت وصول نسبة الشمول المالي إلى 60.6% بنهاية يونيو 2022.

ووفقا للمركزي بلغ عدد المواطنين من هم في سن الـ16 فأكثر الذين يمتلكون حساب معاملات مالية نحو 39.6 مليون مواطن من إجمالي 65.4 مليون مواطن.

وكشف التقرير أن نسبة الشمول المالي في يونيو 2016 كانت تمثل 27.4% مقابل 60.6% في يونيو 2022 ، وأن عدد المواطنين المشمولين في يونيو 2016 بلغ 17.1 مليون مواطن مقابل 39.6 مليون مواطن في يونيو 2022.

وبلغ عدد السيدات المشمولين 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو 2022 مقابل 5.9 مليون سيدة في يونيو 2016.