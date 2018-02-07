البنك المركزي:42 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك بنهاية أكتوبر

أحمد الدسوقيقال البنك المركزي، إن ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بأكثر من 42 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2017، لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه ، مقابل 3.176 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2017.وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى أن أجمالي الودائع الحكومية انخفضت بنحو 4 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، لتنخفض إ

أحمد الدسوقي

قال البنك المركزي، إن ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بأكثر من 42 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2017، لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه ، مقابل 3.176 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2017.



وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى أن أجمالي الودائع الحكومية انخفضت بنحو 4 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، لتنخفض إلى 520.8 مليار جنيه ، مقابل 524.8 مليار جنيه في سبتمبر الماضي .



ولفت إلى أن الودائع القطاع الخاص “غير الحكومية ” ارتفعت بنحو 46 مليار جنيه، نهاية اكتوبر 2017 ، لتصل إلى 2.697 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.651 تريليون جنيه

