البنك المركزي:15 مليار دولار حجم الودائع الخليجية بنهاية يوليو

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي تفاصيل ودائع ثلاث دول خليجية وهي الكويت، الإمارات، السعودية.

وكشف التقرير أن حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري للدول الثلاث بلغت 14.961 مليار دولار بنهاية يوليو 2022.

وأوضح أن حجم الودائع الكويتية لدى البنك المركزي بلغت 4 مليار دولار، ويحل موعد استحقاق الوديعة الأولى المقدرة بـ 2 مليار دولار، خلال النصف الثاني من عام 2022، والوديعة الثانية خلال النصف الأول من 2023.

ووصلت حجم الودائع التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، لـ 5.300 مليار دولار، أما حجم الودائع التي تمتلكها الإمارات لدى البنك المركزي وصلت 5.661مليار دولار.

