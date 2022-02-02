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البنك المركزي : 96.7 مليون دولار صافي المسدد من القروض طويلة ومتوسطة الأجل خلال 3 أشهر

تراجع المستخدم من القروض متوسطة وطويلة الأجل من 956.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى 563 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي
‫محمود الصباغ‬‎ 5:13 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 5:13 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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أكد البنك المركزي المصري أن صافي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بلغ نحو 96.7 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل صافي مستخدم 331.8 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع المستخدم من القروض متوسطة وطويلة الأجل من 956.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى 563 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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بينما ارتفع المسدَّد من القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى 659 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة مع 624 مليون دولار في الفترة نفسها من 2020.

وأوضح المركزي أن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية يعود إلى زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/ سبتمبر 2021)، كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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