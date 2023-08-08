البنك المركزي: 93 مليار جنيه متحصلات الخدمات الحكومية الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2022

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول قيمة متحصلات الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى 93 مليار جنيه، عبر منظومة التحصيل الحكومية الإلكترونية منذ اطلاقها في مايو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022.

وتم إطلاق على مستوى الجمهورية من خلال قنوات التحصيل الإلكترونية لوزارة المالية ومن خلال البنوك المشتركة بالخدمة، وهما البنك الأهلي وبنك مصر، والتي تتم من خلال منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، حسبما جاء في المجلة الاقتصادية الصادرة عن قطاع البحوث للبنك المركزي المصري.

وبلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت حتى سبتمبر الماضي نحو 48.5 مليون عملية، بقيمة تقدر بنحو 59.1 مليار جنيه، فيما وصل عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 29 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2022، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وذكر «المركزي» أنه تم نشر نحو 631 رمز استجابة سريع QR Code او طلب دفع للتحصيل الإلكتروني «R2P» مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواءً من خلال الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.