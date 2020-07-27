البنك المركزي: 9.6 مليار دولار إيرادات السياحة خلال 9 أشهر

وتراجعت خلال الربع الأول من العام

أعلن البنك المركزي أن إيرادات السياحة ارتفعت بقيمة 162.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019-2020.

وبدأ في مارس الماضي انتشار جائحة كورونا في مصر.

وأوضح البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن إيرادات السياحة سجلت 9.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 9.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.

وأشار إلى أن مدفوعات اللسفر خلال الفترة سجلت زيادة أكبر من الزيادة في الإيرادات، حيث زادت بقيمة 753.7 مليون دولار إلى 2.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي مقابل 2.078 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي قبل الماضي.

ونتيجة الزيادة في المدفوعات وانخفاض الزيادة في الإيرادات فقد سجل ميزان السفر فائض بقيمة 6.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 7.3 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه بتراجع قدره 590.9 مليون دولار.

تراجع إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 قال المركزي إن إيرادات قطاع السياحة هبطت بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت مدفوعات السفر خلال نفس الفترة بنسبة 19.7% لتصل إلى 841 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 702.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.