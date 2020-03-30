البنك المركزي: 9.5% متوسط سعر العائد على ودائع العملاء خلال يناير 2020

الفائدة على الأوراق الحكومية تحقق خلال فبراير أدنى مستوى منذ مايو 2016

قال البنك المركزي إن الجهاز المصرفي انتقل جزئيًا لخفض أسعار العائد على الودائع نتيجة قرارات المركزي بخفض الفائدة 3.5% خلال أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2019 .

وأوضح البنك المركزي في بيانات تقرير السياسات النقدية، أن متوسط العائد المرجح على الودائع الجديدة بلغ 9.5% في ديسمبر 2019 ويناير 2020.

وأشار إلى أن متوسط العائد المرجح على القروض الجديدة بلغ 15.2%، ليتسع الفارق بين أسعار العائد على القروض والودائع إلى 5.7% خلال يناير 2020 مقابل 5.2% في الربع الثاني من 2019.

الفائدة على الأوراق الحكومية تحقق أدنى مستوى منذ مايو 2016

على مستوى فائدة أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية أوضح التقرير أنها العائد المرجح بعد خصم الضرائب بلغ 11.2% خلال فبراير 2020 وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2016 وذلك مقارنة بنسبة 13.9% في المتوسط خلال الربع الثاني من 20019 .

وقال إن انخفاض العائد المرجح على أوراق الحكومة بواقع 2.6 نقطة مئوية يأتي نتيجة انخفاض نسبة الإصدارات للمطلوب، والتي حد منها جزئيًا انخفاض الطلب.

ولفت إلى أن انخفاض الطلب أدى إلى انخفاض نسبة التغطية لتسجل 2.2 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة بـ2.5 مرة في يناير من نفس العام، وذلك متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة .