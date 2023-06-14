البنك المركزي: 9.098 تيريليون جنيه أصول أكبر 5 بنوك بنهاية الربع الأول من 2023

سجلت أصول أكبر 5 بنوك من

رأسمال أكبر 5 بنوك

9.098 تريليون جنيه، فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك في مصر 1.231 تيريليون جنيه، وبلغت الأرصدة في الخارج 174.273 مليار جنيه.

وبلغ رأسمال أكبر خمسة بنوك 146.214 مليار جنيه، فيما بلغت الاحتياطيات 325.018 مليار جنيه، أما المخصصات فقد سجلت 190.592 مليار جنيه، بنهاية مارس 2023.

كشف البنك المركزي المصري أن صافي ربح البنوك العاملة في السوق المصرية سجل 55.279 مليار جنيه، بنهاية الربع الأول من 2023.

وسجل صافي إيرادات النشاط 134.194 مليار جنيه، بينما حقق صافي العائد 117.616 مليار جنيه.

وبلغت أصول القطاع المصرفي 12.970 تيريليون جنيه بنهاية مارس 2023، فيما ارتفع رأسمال البنوك إلى 322.646 مليار جنيه، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 303.027 مليار بنهاية عام 2022.