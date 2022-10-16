البنك المركزي: 867 مليار جنيه إجمالي النقد المصدر بنهاية يوليو

سجل إجمالي النقد المصدر حسب الفئات 867 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 837 مليارا بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري تسجيل النقد المتداول خارج خزانة «المركزي» 867 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 838 مليارا بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي الودائع، بخلاف البنك المركزي، 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 7.374 تريليون بنهاية يونيو 2022.
وبلغت الودائع الحكومية، حسب النشرة الشهرية، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 1.494 تريليون بنهاية يونيو الماضي.
وسجلت الودائع غير الحكومية 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 5.878 تريليون بنهاية يوليو الماضي.