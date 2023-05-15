البنك المركزي: 835.315 مليار جنيه قيمة تسويات غرفة مقاصة الشيكات بنهاية أبريل

سجلت قيمة التسويات ب

غرفة مقاصة الشيكات

حوالي 835.315 مليار جنيه لنحو 3.282 مليون عملية، بنهاية شهر أبريل، وفقًا لآخر بيانات أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وانخفضت التسويات اللحظية بين البنوك على أساس شهري، لتصل إلى 11.76 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 12.3 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، انقسمت التسويات إلى 898.133 ألف عملية، بقيمة 215.360 مليار جنيه خلال شهر يناير، و791.1 ألف عملية بقيمة 190.8 مليار جنيه خلال فبراير، و880.264 ألف عملية بقيمة 233.5 مليار جنيه خلال شهر مارس، و712.604 ألف عملية خلال أبريل بقيمة 195.5 مليار جنيه.

ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًّا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًّا.