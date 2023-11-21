البنك المركزي: 78.3 مليار جنيه طفرة في محفظة التمويل متناهي الصغر

أعلن المصري عن زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي بنحو 78.3 مليار جنيه، وذلك لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023، مقابل 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر بحد أقى 220 ألف جنيهًا.

وأضاف المركزي في تقرير صادر اليوم أن 350% نسبة معدل النمو في حجم محفظة التمويلات القائمة بالقطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2023.

وجاء في التقرير تطور نسبة الشمول المالي للشباب بين 16 – 35 سنة، بمعدل نمو 40% من عام 2020 وحتى يونيو 2023، حيث أن هناك 17.8 مليون شاب يمتلكون حساب معاملات مالية من إجمالي 36.6 مليون شاب من نفس الفئة.

مبادرة رواد النيل

وعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.