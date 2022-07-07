البنك المركزي: 7.3 مليار دولار إجمالي أرصدة الذهب بالاحتياطي النقدي نهاية يونيو

تراجع إجمالي أرصدة مصر بالذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.314 مليار دولار نهاية يونيو 2022، عن قيمته البالغة 7.398 مليار في الشهر السابق له.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع حجم العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي الأجنبي إلى 26.017 مليار دولار نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 28.051 مليار دولار نهاية.

وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 50 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.

أعلن البنك المركزي عن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.375 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 35.495 مليار دولار نهاية مايو الماضي..

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.